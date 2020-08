OMS ameniza tom sobre ‘bala de prata’ contra covid-19 e pede equilíbrio

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, voltou a falar sobre a declaração do começo da semana, quando disse que é possível que nunca se encontre uma “bala de prata” contra o coronavírus, causador da covid-19.

Desta vez, Thedros adotou tom mais ameno e afirmou que é preciso se equilibrar entre o otimismo pela chegada de uma vacina e as ações que podem ser realizadas neste momento, para controlar a disseminação da doença. Na segunda-feira (3), Tedros afirmou: "Não existe uma bala de prata no momento e pode nunca haver".

