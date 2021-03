OMS aprova uso emergencial da vacina da Janssen contra a Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu, nesta sexta-feira (12/3), aprovar o uso emergencial da vacina da Janssen contra a Covid-19. A fórmula da farmacêutica, que faz parte do grupo Johnson & Johnson, já recebeu autorização na União Europeia e nos Estados Unidos, e funciona com apenas uma dose.

“A vacina recebeu luz verde para ser comprada e distribuída pela Covax Facility. Na próxima semana, vamos formular recomendações para o uso do imunizante. Esperamos que ele seja parte da solução, e não mais uma razão para aprofundar as desigualdades no acesso às vacinas”, explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da entidade.

Além da vacina da Janssen, já receberam autorização da OMS para uso emergencial as fórmulas da Pfizer/BioNTech, e da AstraZeneca/Oxford (apenas as produzidas na Índia e Coreia do Sul). O imunizante da Janssen é um dos mais procurados pois, além de só ser necessária uma dose, o transporte não exige ultra-refrigeradores.

O diretor-geral da OMS lembrou ainda que é preciso aumentar “drasticamente” a produção das vacinas, e que as indústrias já começam a se preocupar com a oferta de insumos para a fabricação das fórmulas, bem como frascos e seringas. “Pedimos que nenhum país proíba a exportação desses insumos. Em uma pandemia, não somos independentes. Não podemos acabar com o coronavírus em nenhum lugar enquanto não acabarmos em todos”, afirma Ghebreyesus.

