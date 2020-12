OMS faz apelo para que todos fiquem em casa no Natal

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou à população, principalmente aos europeus, para que este ano fiquem em casal no Natal. Tudo para evitar o risco de contágio da Covid-19 durantes as festividades.

Com pico de contagio do COVID19, 21% da geração Z cancelou cerimônia natalina

“Há uma diferença entre aquilo que as autoridades permitem que se faça e aquilo que cada um deve fazer”, sublinhou o responsável da OMS para a Europa, Hans Kluge, que reiterou o aviso já dado. “Fique em casa neste Natal. Não vale a pena correr riscos”, apelou.

“Temos mais alguns meses de sacrifício pela frente e podemos agora comportar-nos de uma forma de que coletivamente nos orgulhamos. Quando olhamos para estes tempos sem precedentes, espero que todos nós tenhamos sentido que agimos com um espírito de humanidade partilhada para proteger os necessitados”, disse Hans Kluge.

Muitos países europeus tinham relaxado as restrições contra a covid-19 no início de novembro, no entanto, o aumento do número de casos e o receio de um pico nas semanas seguintes às festividades fez com que muito governos apertassem as medidas.

O responsável da OMS para a Europa sublinhou também que a “devastação” da pandemia atingiu populações de todo o continente, alertando particularmente para o impacto nefasto na saúde mental. A covid-19 separou milhares de famílias e de comunidades, levou à falência de empresas e privou as pessoas de oportunidades que há um ano atrás eram consideradas como garantidas.

Desde a ansiedade em torno da transmissão do vírus, ao impacto psicológico do confinamento e do autoisolamento, até aos efeitos do desemprego, preocupações financeiras e exclusão social, Hans Kluge alertou ainda que o impacto da pandemia na saúde mental será sentido a longo prazo.

