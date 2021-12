OMS investiga doença misteriosa que matou 89 pessoas no Sudão do Sul

OMS investiga doença misteriosa que matou 89 pessoas no Sudão do Sul A região onde ocorreram os óbitos foi afetada por enchentes. Testes preliminares descartaram a possibilidade de as mortes por cólera

A Organização Mundial da Saúde (OMS) investiga uma doença misteriosa que pode ter provocado a morte de 89 pessoas na cidade de Fangak, no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. A região é uma das mais atingidas por recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais.

Uma equipe de cientistas especializados em emergências foi enviada à cidade para tentar descobrir o que está acontecendo. Testes preliminares descartaram a possibilidade de as mortes serem por cólera, infecção causada por bactéria.

“Decidimos enviar uma equipe de resposta rápida para fazer uma avaliação de risco e investigação. Eles irão coletar amostras dos doentes. Por enquanto, provisoriamente, o número que obtivemos foi que houve 89 mortes”, disse a porta-voz da OMS, Sheila Baya, à BBC.

Enchente no norte da África

As enchentes que atingiram o norte do Sudão do Sul afetam milhares de pessoas. A inundação atrapalha o acesso da população a alimentos e produtos vitais. Estados vizinhos ao de Jonglei, também atingidos pela inundação, registraram o aumento da propagação de doenças como a malária e desnutrição entre as crianças, provocada pela escassez de alimentos.

Metrópoles

Andreea Campeanu/Getty Images