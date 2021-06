OMS poderá aprovar CoronaVac ainda nesta semana, afirma Dimas Covas

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirmou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31), que a Organização Mundial da Saúde (OMS) deve emitir uma decisão sobre a CoronaVac provavelmente até quarta-feira (2).

“Tenho certeza que a vacina será autorizada e poderá ser distribuída ao mundo inteiro”, disse o médico. Com a aprovação emergencial do imunizante na OMS, a vacina poderia ser comprada pelo consórcio Covax Facility, e passaria a ser distribuída em todo o mundo.

Um parecer do tipo da OMS facilitaria também a aceitação de turistas brasileiros vacinados com a CoronaVac em outros países. A União Europeia, por exemplo, adotará em julho novas regras para a entrada de estrangeiros nos 27 países membros da entidade: vacinas aprovadas pela OMS, em tese, também serão aceitas. Mas, esse não é o único fator previsto: a entrada do turista também depende da situação da pandemia no país originário.

VACINAÇÃO EM SERRANA

Durante a coletiva de imprensa, Dimas Covas comentou que os dados do estudo realizado em Serrana, no interior paulista, não devem influenciar na decisão da OMS. No mesmo pronunciamento, Covas, ao lado do governador João Doria (PSDB), divulgaram os resultados do Projeto S, que vacinou 95% da população de Serrana acima de 18 anos com a CoronaVac.

Segundo o governo, a pesquisa científica mostrou uma queda em 95% de mortes pelo coronavírus, 86% de queda em internações e 80% de casos sintomáticos de Covid-19.

