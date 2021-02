OMS: variante brasileira da Covid-19 pode afetar eficácia de vacinas

A proporção de casos com P.1 em Manaus (AM) aumentou de 52% em dezembro de 2020 para 85% em janeiro deste ano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez o alerta de que a mutação encontrada na variante brasileira do novo coronavírus pode afetar a ação das vacinas desenvolvidas contra a Covid-19.

No boletim epidemiológico semanal da entidade, publicado na terça-feira (9/2), os especialistas dizem que “as mutações encontradas na variante P.1 podem reduzir a neutralização por anticorpos”.

A OMS destacou que estudos adicionais ainda são necessários para avaliar se há mudanças no potencial de transmissão, severidade ou ação de anticorpos neutralizantes como resultado dessa nova variante.

Estudos feitos pela Pfizer/BioNTech e Moderna mostraram que a mutação E484K, encontrada na proteína spike das variantes do Brasil e África do Sul, consegue driblar em parte a eficácia das vacinas das empresas, reduzindo as taxas de anticorpos neutralizantes e a ação de anticorpos monoclonais produzidos por elas.

Ainda no documento, a OMS sugere que o aumento expressivo de casos de Covid-19 em Manaus (AM) entre dezembro e janeiro pode ter relação com a maior transmissibilidade da nova cepa, uma vez que a taxa de diagnósticos positivos de casos com a P.1 saltou de 52% para 85% no período.

