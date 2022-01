ONU fará reunião de emergência para discutir lançamento de míssil pela Coreia do Norte O jornal do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte informou nessa quinta-feira (6) que o país tinha testado um míssil hipersônico no dia anterior.

