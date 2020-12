Operação encerra no Orgulho do Madeira com 22 apenados presos

A Operação Pacatae III, deflagrada na manhã desta quarta-feira (2) pela Polícia Militar em conjunto com policiais penais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gape), no residencial Orgulho do Madeira, localizado na Zona Leste de Porto Velho, resultou na captura de 22 apenados monitorados por tornozeleira eletrônica e na apreensão de armas de fogo, munições e drogas.

Leia Mais

Operação da PM com apoio da Polícia Penal prende 20 apenados no Orgulho do Madeira

Porto Velho

Operação da PM com apoio da Polícia Penal prende 20 apenados no Orgulho do Madeira

Segundo a Polícia, duas armas de fogo, 22 munições intactas e 19 porções de droga foram apreendidas. Durante a operação, foram apreendidos 60 chips telefônicos e três pessoas foram presas em flagrante delito. Houve ainda, a apreensão de R$ 4.199 de origem duvidosa.

A ação, coordenada pelo comandante do 5° Batalhão de Polícia, major Renato Suffi, contou ainda, com o apoio de policiais no Núcleo de Investigação (NI), da PM, e policias do 1° BPM.

Cerca de 70 policiais atuaram na operação realizando buscas e consultas nominais para localizar as pessoas que estavam na lista dos procurado pela justiça.

Todos os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficaram à disposição da justiça.