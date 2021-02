Operação flagra Skate Park e restaurantes lotados em Porto Velho

Mais uma etapa da Operação Restrição, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), sob a coordenação do Corpo de Bombeiros Militar, foi realizada na noite desse sábado (27) em Porto Velho. A finalidade é fazer valer as determinações estabelecidas em decretos do Governo para enfrentamento da pandemia.

Por se tratar de um sábado, o movimento nas ruas de Porto Velho estava bem tranquilo. A maioria absoluta das empresas fiscalizadas vem respeitando os horários e posturas estabelecidos em ato normativo estadual. Entretanto, uma das equipes da Operação Restrição, teve certo trabalho com um grupo de pessoas que estava no Skate Park, na zona Leste, um dos locais públicos mais movimentados da capital, onde dezenas de pessoas aproveitavam normalmente das instalações do parque, além do horário do permitido, promovendo aglomerações e desrespeitando as medidas de distanciamento social. Uma família que caminhava no espaço foi abordada pelos profissionais de fiscalização e teve que encerrar o passeio.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi um grupo de jovens que se aglomerou nas pistas de skate. Nenhum deles utilizava máscaras e a grande maioria fez pouco caso das orientações sobre os cuidados necessários para conter a disseminação da Covid-19. Vários jovens, em bicicletas, tentavam despistar a equipe da operação se escondendo em esquinas e pontos distantes do parque, a fim de retornarem ao local após a saída dos agentes públicos. E ainda com a chegada dos profissionais de fiscalização, donos de pequenas lanchonetes encerraram as atividades.

Uma viatura da PM contribuiu dando suporte à vistoria no Skate Park, enquanto uma equipe da Polícia Civil, bem como efetivos do Corpo de Bombeiros Militar e Agevisa percorriam as pistas orientando e solicitando que os jovens fossem para suas casas. A equipe vistoriou o espaço público, pelo menos, quatro vezes durante a noite, a fim de garantir que não houvesse mais movimento. Mesmo com a intensa fiscalização, alguns jovens retornaram ao local para andar de skate e bicicleta.