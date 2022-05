Operação já prendeu 11 foragidos ou apenados fora de rota no Orgulho do Madeira

Onze pessoas, entre foragidos e apenados monitorados por tornozeleira eletrônica que estavam fora da rota determinada pela Justiça, foram presas, durante a Operação Restituir, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27), por policiais do 5ª e 9ª Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), no condomínio Orgulho do Madeira, na zona leste de Porto Velho.

Durante as abordagens, os policiais também verificam a situação de veículos. duas armas de fogo foram apreendidas.

As barreiras estão montadas dentro do condomínio, e nas ruas que dão acesso ao conjunto habitacional. Todas as pessoas que passavam pelo local são revistadas.

rondoniagora