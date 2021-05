Operação no Orgulho do Madeira busca envolvimentos em assassinatos

A Delegacia Especializada em Crimes Contra A Vida (DECCV) com apoio da Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (20), a Operação Efésios 5:6, com o objetivo de localizar e prender criminosos envolvidos em dois assassinatos e torturas no condomínio Orgulho do Madeira, na Zona Leste de Porto Velho.

Os crimes, motivados por guerra entre facção, ocorreram nos últimos dias na Capital, e após investigações, os policiais foram até o condomínio para cumprir as cautelares expedidas pela justiça.

Além de localizar envolvidos em crimes, a operação também teve como objetivo apreender de armas de fogo e foragidos da Justiça.

Via Rondoniagora