Operação policial combate desvio de recursos da Covid em Rondônia

A 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, de Cacoal (2ªDRACO), com apoio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE), deflagrou na manhã desta segunda-feira (7), a Operação Colapso para desarticular uma sofisticada organização criminosa em funcionamento em Rondônia, Mato Grosso Paraná e Santa Catarina, criada para desviar recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de afastamento cautelar das funções públicas do Procurador-Geral do Município, presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Secretário Municipal de Saúde.

A investigação revelou que o grupo criminoso tentou desviar mais de R$ 37 milhões, mediante a contratação fraudulenta de empresa destinada a gestão hospitalar do Hospital Municipal de Ji-Paraná (RO). O contrato, que chegou ser assinado, previa a manutenção e ampliação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva e de Centros de Tratamento Intensivos.

A ação ocorreu simultaneamente em Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná contando ainda com o apoio do GAECO do Mato Grosso, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (SC) e Polícia civil do Estado do Paraná.