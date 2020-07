OPERAÇÃO POLÍGRAFO: Governo de RO diz que não vai se manifestar enquanto não terminar investigações

A Secretaria de Comunicação do Governo de Rondônia informou através de nota que o Estado está colaborando com as investigações feitas no âmbito da “Operação Polígrafo”. A ação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), tendo como alvo o desmonte de esquemas de fraudes na compra de testes rápidos para a detecção da Covid-19, feita pelo Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia – Sesau.

O trabalho que deflagrou a ação foi resultado de investigações conjuntas feitas pela Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e Ministério Público de Rondônia. O resultado foi o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão, todos eles autorizados pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Os mandados estão sendo cumpridos em Porto Velho/RO, Itajaí/SC, Balneário Camboriú/SC e Rio de Janeiro/RJ. O valor total da contratação investigada chega a R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais).

Veja a nota do Governo de Rondônia:

O Governo do Estado está colaborando com a “Operação Polígrafo” deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje (30) e vai aguardar a conclusão das investigações para se manifestar.

