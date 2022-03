Operação prende 50 condenados pela Justiça que estavam soltos em Porto Velho

A Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) deflagrou nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25), a Operação Alcatraz, para localizar e prender foragidos em Porto Velho. No total, 50 pessoas que estavam com pendencias com a justiça, foram colocadas atrás das grades.

A ação contou com efetivo de 200 policiais, que tinham como objetivo localizar pessoas com condenadas pela Justiça por diversos crimes como homicídio, feminicídio e entre outros.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior, Paulo Kakiones, disse que a operação, além de colocar os foragidos na cadeia, teve como objetivo demonstrar a eficiência da Polícia Civil. “Um condenado que não cumpre sua pena, além de demonstrar a ineficiência do estado, traz a sensação de injustiça às vítimas ou familiares. Neste sentido, a Polícia Civil não poupará esforços para que esses criminosos sejam responsabilizados por seus atos”, finalizou.

rondoniagora