Operação prende empresários que vendiam fuzis e metralhadoras para invasores de terras

A Polícia Civil de Rondônia por meio da DRACO2 (2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou na manhã da segunda-feira (23), a 2ª fase da Operação Canaã, nomeada Paiol com o objetivo desarticular organização criminosa dedicada à invasão de terras privadas e públicas estaduais, em ação integrada com a Polícia Federal, 17ª Brigada de Infantaria de Selva e Sesdec.

Segundo os delegados Fred Matos, Roberto dos Santos e Rondinelly Moreira, a Organização Criminosa agia primeiro eram mapeados o local alvo da invasão e, usando armamento de alto calibre, invadiam a propriedade que era repartida e vendida aos camponeses e investidores mediante pagamento pecuniário, veículos e armas, sem contar que há promessa de legalização da posse após a tomada da terra.

Nesta segunda fase a investigação teve como alvos integrantes que comercializavam armas e munições como fuzis, escopetas, pistolas, carabinas e submetralhadoras para abastecer a Orcrim e, estas armas eram então disponibilizadas ao braço armado que as utilizavam tanto para invadir as propriedades quanto para, após a invasão, garantir a posse mediante violência e evitar a reintegração dos possuidores ou poder público.

O grupo tinha como alvo terras privadas na região de São Francisco do Guaporé, Machadinho d’Oeste, Porto Velho, bem como Áreas de Proteção Ambiental Estaduais.

Foram cumpridas 27 medidas cautelares sendo 14 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão domiciliar e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e Cacoal.

Segundo Dr. Samir Abboud, Delegado Geral da Polícia Civil, a instituição está atenta e atuante no combate aos crimes ambientais e violentos no campo, com uma postura proativa.

O nome da operação é em alusão ao local em que as armas e munições são armazenadas.

Apoiaram a operação as Delegacias que integram o Departamento de Estratégia e Inteligência, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos, Polícia Federal e 17ª BIS além de unidades da Polícia Judiciária do interior inseridas nas Regionais de Cacoal, Ji-paraná e São Miguel do Guaporé.

Via rondoniaovivo