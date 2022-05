Ordem de serviço assinada pelo prefeito Hildon Chaves garante mais de R$ 17 milhões para obras no bairro Igarapé Pacote contemplará 20 ruas da região com drenagem, meio-fio e pavimentação

Prefeito anunciou relação de ruas contempladasA ordem de serviço para início das obras de infraestrutura no bairro Igarapé, zona Leste de Porto Velho, foi assinada na noite da última segunda-feira (16) pelo prefeito Hildon Chaves. Serão 10 quilômetros de asfalto, contemplando 20 ruas do bairro.

O pacote de infraestrutura completa conta com serviços de drenagem profunda e superficial, meio-fio e sarjeta, pavimentação e execução de passeio.

O valor do investimento é de mais de R$ 17 milhões, cerca de R$ 10 milhões de recursos próprios do município e o restante de repasse de emenda parlamentar. Ao assinar a ordem de serviço, Hildon lembrou da importância das parcerias com os diferentes poderes e reafirmou as metas estabelecidas pela Prefeitura.

“A Prefeitura de Porto Velho neste momento tem 28 obras em andamento nos quatro cantos da cidade e agora nós assinamos a ordem de serviço da 29ª obra. A partir de agora, também com o apoio do Governo do Estado, através do Tchau Poeira, a capacidade operacional da Prefeitura ganha um reforço enorme e nós iremos cumprir a meta de 150 quilômetros de asfalto na nossa cidade em 2022. No ano passado fizemos 120 e agora pretendemos ultrapassar os 150 quilômetros de asfalto”, afirmou o prefeito.

Luís Bezerra do Vale é morador do Igarapé há quase 30 anos. Para ele, a ordem de serviço significa um sonho realizado. “É um dia importante para toda a comunidade. Há muitos anos, o bairro aguardava esse momento. Hoje é como se fosse a pedra fundamental desse sonho. A gente vê um esforço da prefeitura em iluminação e outras melhorias, mas a falta de infraestrutura dificultava o acesso a outros serviços como a postos de saúde, escolas entre outros”, comentou.

Para Carlos Alberto Ferreira da Silva, presidente do conselho fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Porto Velho (Apae), as obras representam mais acessibilidade para os cerca de 90 alunos da instituição localizada na rua Cristina, uma das beneficiadas pelo pacote.

O prazo para execução é de 18 meses e contempla as ruas Alba, Bom Jardim, Chapada dos Parecis, Chirlene Viviane, Cristina, Elizio Brandão, Francisco Barros, Inglaterra, José Fona, Maria de Lurdes, Pablo Picasso, Santo Amaro, Vera, Ana Nery, Fabia/Rua Leda, Coelho, Machado de Assis, Panteon, Wilman e um trecho da avenida Guaporé.

REGISTROS

Participaram da solenidade de assinatura o vice-prefeito, Maurício Carvalho, a deputada federal Mariana Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Edwilson Negreiros, o secretário municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Diego Lage, vereadores e secretários da administração.

Assessoria