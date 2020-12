Ornamentação de luzes do Natal é instalada no Palácio Rio Madeira; população deve evitar aglomeração durante visitas

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) realizou o acendimento das luzes de Natal, como de praxe no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, com um diferencial, pois não houve cerimônia oficial, devido à pandemia.

Em 2020, para a ornamentação, o Governo do Estado teve uma economia de 75% com relação ao ano de 2019, conforme o diretor de Gestão de Suprimentos e Logística da Sugesp, João Pablo Claudino Lima. “A gente conseguiu gastar o que foi planejado com o reaproveitamento do material do ano passado, gastamos cerca de R$ 50 mil, 75% menos que ano passado, e ficou muito bonito como foi visto, e mais econômico”, explica o diretor.

“Atendendo à determinação do governador coronel Marcos Rocha, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos preparou a iluminação do complexo do Palácio Rio Madeira como uma forma de presentear a população do Estado, em especial a cidade de Porto Velho, desejamos a todos um feliz natal e um próspero ano novo, repleto de esperança”, disse o superintendente da Sugesp, coronel Carlos Lopes.

A instalação elétrica iniciou dia 7 de dezembro e foi entregue nesta quarta-feira (16), mantendo o Palácio Rio Madeira iluminado até 6 de janeiro de 2021. O diretor, João Pablo disse ainda que a intenção não é só economizar para os cofres públicos, mas obedecer também às normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e o Governo do Estado de Rondônia.

“Devido à pandemia não podemos realizar a cerimonia, para evitar aglomeração e consequentemente a propagação do novo coronavírus, então, pela prudência, a administração decidiu cancelar esse evento, onde foi só o acendimento das luzes mesmo, lembrando aos visitantes para evitar a aglomeração no complexo e usarem máscaras. A iluminação simboliza um momento de paz e esperança na vida das pessoas, nesse momento difícil que estamos passando de pandemia”, reitera João Pablo.

A visitação ao Palácio Rio Madeira está aberta ao público, de 19h às 5h, todos os dias.

Fonte: Marina Espíndola/Secom | Fotos: Ésio Mendes