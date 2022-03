Oscar: Academia se posiciona após tapa de Will Smith em Chris Rock O vencedor da estatueta de Melhor Ator não gostou de uma piada do comediante sobre a sua esposa, Jada Smith

A Academia de Cinema se manifestou nas redes sociais sobre o tapa de Will Smith em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar 2022. O ator não gostou de uma piada sobre a aparência de Jada Smith, sua esposa, e agrediu o humorista.

“A Academia não tolera violência de nenhuma forma. Hoje à noite temos o prazer de comemorar nossos vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo”, publicou o Twitter oficial do evento.

Em nota publicada pela revista Variety, o Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que Chris Rock não optou por abrir um boletim de ocorrência, mas que está à disposição do humorista, caso ele mude de ideia.

O periódico também publicou um comunicado em que Dawn Hudson, CEO da Academia, ressalta o código de conduta do Oscar. “A filiação à Academia é um privilégio oferecido a um grupo seleto na comunidade global de cineastas. Além de conquistarem excelência nas artes e ciências audiovisuais, os membros também devem se comportar de forma ética e respeitar os valores da Academia de respeito à dignidade humana, à inclusão e a um ambiente acolhedor que promova a criatividade”, disse.

