Outro momento: Deputado Chiquinho da Emater diz que PL sobre medicamentos foi feito quando não havia vacinas para covid

O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) está sendo alvo de ataques nas redes sociais, devido a um Projeto de Lei, de autoria do parlamentar, aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia, em setembro de 2020.

O documento, na época, tornava lei em Rondônia, o uso dos medicamentos ivermectina, azitromicina, cloriquina, hidroxicloroquina pelo período que durasse a pandemia da covid-19. O texto alertava que o médico deveria avisar os pacientes sobre o caráter experimental desses medicamentos.

Naquele momento, o mundo ainda estava sob o impacto da chegada de uma nova doença e tinha pouca informação sobre quais as formas de combatê-la. Chiquinho da Emater explica que a elaboração do PL sobre o assunto visava, durante aquele período, garantir uma forma de tratamento da covid-19, dando segurança aos médicos para prescrevê-los e aos pacientes para usá-los.

“Era uma das poucas alternativas que tínhamos no início da pandemia da covid-19. Não havia vacinas e nem certezas quanto aos procedimentos a serem adotados. Foi uma tentativa de agilizar uma forma de tratar da doença. Hoje, com o avanço das pesquisas e a criação das vacinas, percebe-se que existem essas formas mais eficazes de combate à doença. O certo é tomar as vacinas, usar máscaras, lavar as mãos e ter álcool em gel sempre por perto”, declarou.

Texto: Ivanilson Frazão Tolentino-ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz-ALE/RO