Pacientes com variante indiana irão para o Hospital de Guaianases

O Hospital Geral de Guaianases receberá pacientes com a variante indiana do coronavírus, informou o governo do estado de São Paulo. A unidade fica na Zona Leste e foi escolhida por questões técnicas e por estar localizada próxima ao Aeroporto de Guarulhos.

O governo do estado afirmou que do total de 170 leitos, 30 serão destinados a esses pacientes inicialmente. Dez deles são de UTI. Ainda de acordo com o governo, até agora não foram identificados casos da cepa indiana no estado.

Um homem morador de Campo dos Goytacazes, no Rio, e outro de Juiz de Fora, em Minas Gerais, testaram positivo depois de passar pelo aeroporto em São Paulo. O governo afirmou ainda que, neste domingo (30), o hospital estava com 90% dos leitos de UTI Covid ocupados e 64% de enfermaria.

A prefeitura de São Paulo também disse que está se preparando para receber pacientes diagnosticados com a nova cepa. O Hospital Municipal Ignacio Proença de Gouvea, na Mooca, já está em reforma, mas só deve receber doentes com a linhagem caso o hospital de Guaianases não der conta da demanda.

