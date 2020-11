Padeiro jurado de morte é executado com vários tiros em frente a padaria

Um homem identificado como Francisco Vandiley Ferreira Braga, 42 anos, foi executado com vários tiros nesta madrugada de sexta-feira (13), ao levar três tiros em frente a sua padaria localizada na avenida Amazonas no bairro Jardim Santana, região leste de Porto Velho. De acordo com informações que a Polícia Militar colheu no local, a vítima estava sendo jurado de morte por uma facção criminosa e um homem já havia sido morto a tiros em frente a sua padaria onde foi confundido com Francisco a cerca de dois meses atrás.

Nesta madrugada a vítima estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas na companhia de um amigo quando alguém chamou ele para conversa e depois de alguns minutos um elemento se aproximou sacando de uma arma e efetuou três tiros contra a vítima sendo atingido na região das costas e caiu ao solo agonizando.

O criminoso fugiu e a polícia militar foi acionada e ao chegar no local constatou os fatos sendo que uma equipe médica do Samu constatou o óbito. O local foi isolado e a perícia criminal junto com o rabecão fizeram os trabalhos necessários e posteriormente o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. A polícia civil da delegacia de homicídios segue com as investigações para identificar e prender o atirador.

Fonte: plantão central