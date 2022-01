Palácio Rio Madeira será sede do Governo Federal durante reunião entre os presidentes do Brasil e Peru

Palácio Rio Madeira será sede do Governo Federal durante reunião entre os presidentes do Brasil e Peru

As tratativas entre o Estado de Rondônia e o governo do Peru, no estreitamento dos laços de interesse entre os vizinhos culminarão em um encontro em Porto Velho, onde o presidente peruano, José Pedro Castillo Terrones, será recebido pelo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ao oficializar o convite, na terça-feira (25), em Brasília, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, obteve a confirmação do presidente da República, que este fará uso do seu gabinete no Palácio Rio Madeira no dia 3 de fevereiro.

Bolsonaro ressaltou durante o encontro o reconhecimento que o Governo Federal tem pelos cidadãos rondonienses e a importância do Estado para o desenvolvimento do país. Ele parabenizou os índices do Ranking da Qualidade de Informação Contábil e Fiscal, apurados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em novembro, que elevaram Rondônia aos 91,38 pontos obtendo a 1ª colocação da Região Norte e 3ª do Brasil. “Tenho acompanhado de perto e só tenho a agradecer este resultado”, reforçou o presidente.

Ações

Os projetos do Executivo Estadual, tais como o “Governo no Campo” – que tem o intuito de fomentar a agricultura familiar pelos de serviços de mecanização agrícola e atividades correlatas no campo; o “Tchau Poeira” – com mais de 680 km de asfaltamento urbano, visando melhorias na infraestrutura dos municípios do Estado; e o “Governo na cidade” – que traz revitalização de espaços públicos de uso coletivo nos municípios, foram detalhados durante maior parte da reunião entre o governador e o presidente da República. “Presidente, temos trabalhado fortemente e com projetos aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado estamos implementando rapidamente, seja com nossos recursos, seja com os federais”, pontuou Marcos Rocha.

O governador rondoniense relembrou durante a visita que há encontros regulares junto a embaixada e houve em junho de 2019 um evento em Lima, Capital do Peru, que durou quatro dias e serviu para fomentar a exportação do Estado e atrair investimentos. “Naquela oportunidade fomos retribuir a visita da delegação peruana à Rondônia Rural Show e saímos com perspectivas de negócios que ajudaram nosso Estado nestes dois anos”, concluiu.

O Peru tem se destacado em crescimento na América Latina desde 2009 chegando a 3% em 2015. A mineração no país andino é o seu pilar principal da economia, em que o coloca com um dos maiores produtores de ouro, cobre e prata.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves; o secretário Sub Chefe da Casa Militar, tenente-coronel Alexandre Gonçalves Viana; o Assessor Estratégico da Casa Civil tenente-coronel Felipe Bernardo Vital; e o superintendente de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), Augusto Leonel.

da Secom/RO