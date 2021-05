Pandemia já matou 3,4 milhões de pessoas no mundo

A pandemia da covid-19 matou, desde o final de dezembro de 2019, pelo menos 3.406.803 pessoas no mundo, segundo um levantamento realizado pela agência de noticias AFP a partir de fontes oficiais

Mais de 164.145.030 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde que foram detectados os primeiros casos do vírus SARS-CoV-2 na China, no final de 2019.

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país até às 10h00 TMG (07h00 horário de Brasília) e excluem revisões posteriores de agências estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Na terça-feira, 14.243 novas mortes e 621.664 novos casos foram registrados em todo o mundo.

Os países que registraram o maior número de novas mortes nos seus balanços mais recentes foram a Índia com 4.529 mortes, o Brasil (2.517) e os Estados Unidos (858).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 587.219 mortes em 32.997.505 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 439.050 mortos e 15.732.836 casos, a Índia, com 283.248 óbitos (25.496.330 casos), o México, com 220.746 mortos (2.385.512 casos), e o Reino Unido, com 127.691 óbitos (4.450.392 casos).

