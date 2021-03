Pandemia matou pelo menos 2,59 milhões de pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.593.872 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo o levantamento hoje realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais às 9h. Mais de 116.768.620 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de agências estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

No domingo, 5.034 novas mortes e 360.341 novos casos foram registrados em todo o mundo.

Os países que registraram o maior número de novas mortes nos seus mais recentes levantamentos são o Brasil com 1.086 novas mortes, os Estados Unidos (617) e a Rússia (379).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 525.035 mortes para 28.999.266 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 265.411 óbitos e 11.019.344 casos, o México com 190.604 mortes (2.128.600 casos), a Índia com 157.853 óbitos (11.229.398 casos) e o Reino Unido com 124.419 mortes (4.218.520 casos).

A Europa totalizou hoje, às 9:00, 875.206 mortes para 38.693.968 casos, a América Latina e Caribe 698.466 óbitos (22.089.230 casos), os Estados Unidos e Canadá 547.270 mortes (29.885.362 casos), a Ásia 259.877 óbitos (16.375.872 casos), o Oriente Médio 106.333 mortes (5.722.679 casos), a África 105.767 óbitos (3.968.760 casos) e a Oceania 953 mortes (32.757 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou drasticamente e as técnicas de rastreamento e despistagem melhoraram, levando a um aumento no número dos contágios declarados.

O número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do total real dos contágios, com uma proporção significativa dos casos menos graves ou assintomáticos ainda não detectados.

Fonte: NMBR