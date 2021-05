Pandemia pode ser controlada com 75% de vacinados, indica estudo de Serrana

O estudo feito na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, indica que com 75% da população vacinada, a pandemia pode ser controlada. A cidade tem 45 mil habitantes e foi escolhida pelo Instituto Butantan pelo alto índice de contágio em 2020. Os números foram divulgados pelo Fantástico e confirmados pelo Poder360.

Técnico prepara aplicação da vacina contra a covid-19: ritmo de imunização mais lento do que o esperado frustra o consumidor e o faz adiar compras neste início de 2021A cidade ainda chegou a enfrentar um aumento de casos antes de a vacinação terminar. Segundo os cientistas, os efeitos da vacinação começaram a reverter a alta de contágio após a aplicação da 2ª dose em 3 dos 4 grupos de vacinação.

Os dados sobre vacinação em massa na cidade de Serrana devem ser divulgados na íntegra na 2ª feira (31.mai.2021).

O governo de São Paulo repassou as informações antecipadamente só para o programa Fantástico, da TV Globo. Essa é a atração de maior audiência em TVs abertas no domingo à noite. Interessa ao governador João Doria (PSDB), pré-candidato a presidente da República, potencializar o impacto dessa notícia.

O Poder360 entrou em contato com o governo de São Paulo, que disse não ser possível repassar o relatório já entregue à Globo. Os dados divulgados pelo Fantástico, entretanto, foram todos confirmados.

Como consequência, a cidade teve uma queda de 699 casos em março para 251 em abril. O número de mortes também passou de 20 para 6 nesse mesmo período. Ao longo da vacinação, as mortes caíram 95% na cidade.

O número de casos sintomáticos de Covid-19 teve redução de 80% e as hospitalizações caíram 86%. A pesquisa do Instituto Butantan mostra ainda que a queda no número de casos de Serrana caiu no mesmo período em que 15 cidades vizinhas apresentavam aumento de contágio.

