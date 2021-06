Para Batizoco, Porto Velho teve estreia positiva na Série D

O Porto Velho estreou com empate no último domingo com o União-MT em 1 a 1 no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, em sua estreia na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. Para o técnico Tiago Batizoco, o elenco soube se postar muito bem mesmo atuando fora de casa.

“Foi uma estreia muito positiva. Os atletas fizeram uma partida de encher os olhos estão de parabéns”, destacou o treinador.

No domingo, o Porto Velho recebe o Brasiliense-DF no estádio Aluízio Ferreira. “Iniciamos nossa semana de preparação com apresentação do elenco. Grupo G2 se apresentou com professor João Henrique (preparador físico). Iremos enfrentar uma equipe qualificada e previmos nos preparar”, acrescentou o treinador.

A Locomotiva divide a terceira posição no grupo A5 juntamente com Goianésia-GO, União-MT e Brasiliense-DF todos com um ponto.

O Porto Velho encara no domingo, às 15 horas (horário de Rondônia), o Brasiliense-DF no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Via Futebol do Norte