Para Itapuã do Oeste, presidente Alex Redano destina R$ 400 mil para melhorias nas estradas vicinais

A destinação das emendas atende ao pedido do vereador Fábio Junior e do prefeito Moisés Cavalheiro

Para melhorias nas estradas vicinais de Itapuã do Oeste, permitindo a locomoção e transporte da produção da zona rural, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), anunciou a destinação de emendas, no valor de R$ 400 mil, atendendo ao pedido do vereador Fábio Junior (PMN), com que se reuniu nesta semana, e também contemplando demandas do prefeito Moisés Cavalheiro (MDB).

“Sempre tenho destinado emendas para o município de Itapuã, apoiando o trabalho da prefeitura e contribuindo para levar benefícios à população”, explicou Alex Redano.

Os R$ 400 mil em emendas, serão divididos em R$ 200 mil para a compra de tubos corrugados, para a troca de pontes e pontilhões de madeira na zona rural, e mais R$ 200 mil para apoiar a recuperação das estradas vicinais. Alex Redano disse que trabalha junto ao Governo para assegurar que Itapuã seja contemplado com asfalto urbano.

Fonte: ALE-RO