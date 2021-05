Para promoção de novos doadores de sangue, Fhemeron reforça parceria com instituições privadas de Porto Velho

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), em parceira com instituições da rede privada de Porto Velho, tem colaborado com a promoção de novos doadores de sangue para abastecer o estoque do departamento de saúde. A ação já ajudou a salvar vidas de inúmeras pessoas na capital rondoniense, além de atender às seis unidades regionais de coleta e transfusão de sangue do Estado.

Como informa a Fundação, com “apenas uma bolsa de sangue é possível garantir a vida de quatro pessoas e, dependendo do destinatário, uma criança por exemplo, pode se salvar até mais”. É com base nesse preceito que há um ano voluntários que fazem parte de uma empresa de aplicativo de transporte na capital decidiram agir humanitariamente com o único objetivo de contribuir com o salvamento de vidas que estão à espera de uma transfusão de sangue.

Doando pela primeira vez, o motorista Gésio Luiz Gomes dos Santos, 27, destaca a importância da ação que atende pacientes que aguardam por uma transfusão. “Há pessoas que necessitam de sangue raro ou até mesmo aqueles que são muito procurados. Por isso, vejo que nossa atitude pode beneficiar imensamente este público”, acrescenta.

Na mesma linha de pensamento, o motorista Nelson Filho, enfatiza que as campanhas do Governo têm estimulado a promoção de novos doadores. “Quando eu trabalhava em outra instituição, por muitas vezes fiz este ato. Pretendo continuar cumprindo esta missão”.

A gerente de captação do Hemocentro, Maria Luiza Pereira, conta que a campanha, que começou ano passado, teve decisão inicial da própria empresa, sendo abraçada pela Fhemeron. “Esta parceria foi muito proveitosa para a nossa instituição, levando em consideração que conseguimos coletar, somente no dia 10 de maio, mais de 70 bolsas de sangue que poderão ajudar a vida de vários cidadãos”, destaca.

Durante a doação, obrigatoriamente, todos os participantes do ato seguem rigorosamente os protocolos sanitários para evitar eventuais contaminações do coronavírus, como uso de máscara, utilização de álcool 70%, a preservação do distanciamento social (dois metros) entre outras recomendações. Além deste procedimento, há a inserção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) nos profissionais de saúde para garantir a segurança dos envolvidos no processo.

De acordo com a Fhemeron, só em Porto Velho, cerca de 80 bolsas do líquido são solicitados diariamente por hospitais, centros de tratamento oncológico, hematológico, além de atender demandas das unidades regionais instaladas em municípios que compõem a rede de distribuição administrada pela Fundação.

Outras entidades públicas e particulares já passaram pelo órgão a fim de desempenhar o gesto solidário, como o 5º Batalhão de Engenharia e Construção (5º Bec), a 17º Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, membros de igrejas de Porto Velho e demais grupos voluntários dos municípios da região.

DOE SANGUE

Como medida de agilizar o processo de doação de sangue, a Fhemeron elaborou uma plataforma móvel. Trata-se do aplicativo denominado “Sangue Amigo”, que visa oferecer informações sobre agendamento on-line para doações, campanhas de tipagem sanguínea, lembrete para quem já é doador cadastrado, alerta sobre a necessidade de sangue e a localização de postos de atendimentos disponíveis nos hemocentros estaduais.

O sistema está disponível no link, para smartphones modelo Android e IOS. Para utilizá-lo, é preciso se cadastrar com: nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, tipo sanguíneo (caso souber) e contato telefônico.

Os cidadãos que desejam praticar o ato devem atender a alguns requisitos básicos mencionados a seguir. Vale ressaltar que, também existe a possibilidade da doação ser feita por pessoas recém curadas da covid-19, no entanto, é aconselhável aguardar por um período de 30 dias sem sintomas e observar eventuais sequelas que possam surgir.

REQUISITOS

Estar em boas condições de saúde;

ter entre 18 e 69 anos de idade;

adolescente de 16 e 17 anos poderá doar acompanhado dos pais ou responsáveis legais;

ter peso acima de 50 kg;

estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar três horas após o almoço);

homem pode doar até quatro vezes ao ano, em intervalos de 60 dias (dois meses);

mulher pode doar até três vezes ao ano, em intervalos de 90 dias (três meses)

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

Estar gripado ou com febre;

grávida ou amamentando;

em tratamento médico;

ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

tatuagem feita há menos de um ano;

tratamento de acupuntura nos últimos 12 meses;

endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de um ano;

pessoas que contraíram covid-19, é possível doar após 30 dias da cura;

malária nos últimos 12 meses.

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

Ter tido Doença de Chagas;

hepatite após os 11 anos de idade;

exposição à situação ou comportamento que levem a risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis.

Durante o procedimento, é obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.

Via Secom