Paratleta rondoniense confia em medalha no salto em distância em Tóquio 2020: “Mais treinado que naquela época”

O rondoniense Mateus Evangelista irá para a pista nessa quarta-feira (01/09) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Medalhista de prata na Rio 2016, o atleta vai para a disputa com o objetivo de superar a própria marca.

Em conversa com o ge.globo/ro, ele afirmou estar em mais positivo e que tem objetivos maiores para a última participação dele na edição da competição.

– Vou competir a minha prova principal que é o salto em distância. A expectativa é a melhor possível. Estou focado para fazer o melhor. Mais treinado que naquela época e mais experiente, inclusive, e com certeza vou fazer um excelente salto. Estou confiante que virá um resultado muito positivo e estou na disputa de novo de para subir no pódio. Na Rio 2016, eu fui medalha de prata e agora vou buscar subir no pódio de novo e fazer o melhor. Pessoal, fiquem na torcida mandem mensagens positivas e bora para cima. Aqui é Brasil, vamos juntos – afirmou.

A prova de salto em distância, na categoria T37, de Evangelista acontece às 21h35 (horário de Brasília).

Mateus, de 27 anos, foi prata no salto em distância no Mundial Dubai 2019, ouro nos 100m, prata nos 200m e no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019.

Além disso, também conquistou ouro nos 100m, prata nos 200m e prata no salto em distância no Mundial Londres 2017 e ainda coleciona prata no salto em distância nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mateus também foi ouro nos 100m, nos 200m e no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015.

Via Globoesporte.com