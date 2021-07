Parceria entre Governo de Rondônia e Prefeitura de Porto Velho vai garantir obras de asfalto e construção da nova rodoviária

Na quarta-feira (14), o governador Marcos Rocha recebeu em seu gabinete no Palácio Rio Madeira, o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves e sua equipe técnica municipal para um alinhamento estratégico de projetos e ações a serem executados no município. A finalidade e reforçar a parceria entre o Governo de Rondônia e Prefeitura visando oferecer aos cidadãos da Capital, uma cidade com maior desenvolvimento econômico, infraestrutura, com geração de emprego e renda, além da urbanização da cidade por meio de três ações: incentivo ao desenvolvimento do Distrito Industrial, construção da rodoviária da cidade e implementação do projeto “Tchau Poeira” do Governo do Estado no município.

DISTRITO INDUSTRIAL

Localizado às margens da BR- 364, sentido Candeias do Jamari, o Distrito Industrial apontado como região promissora para grandes negócios, será agraciado com a união de esforços em curto e médio prazo com iluminação, e asfaltamento na região. Entre as responsabilidades da prefeitura municipal, estão, a instalação de postes para rede de energia elétrica no local. Neste sentido, o governador Marcos Rocha garantiu a implementação do programa “Tchau Poeira” para que a região seja contemplada com asfalto novo e de qualidade.

O gestor da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Sérgio Gonçalves considerou as diligências um grande avanço no fortalecimento da economia de Rondônia. “O prefeito da Capital, hoje, se prontificou em somar também com a regularização das áreas do distrito industrial e assim, de fato, conseguiremos torná-lo mais atrativo para investidores, uma ferramenta de captação e movimentação econômica para o Estado, uma vez que o distrito estará com as áreas regularizadas e urbanizadas adequadamente. O prefeito também se prontificou com a instalação da rede elétrica no local, e o Governo do Estado vai pavimentar as vias, isso tudo irá ajudar a darmos uma modernizada aumentando a atração de indústrias para nosso Estado e principalmente para nossa Capital”.

RODOVIÁRIA MUNICIPAL

Protagonista de promessas eleitorais, e diversas vezes pautada como cartão postal negativo de Porto Velho, a execução das obras da nova rodoviária deve sair do papel com a união dos poderes. O Poder Executivo disponibilizará verbas para que a prefeitura execute as obras. O processo também irá contar com emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho.

O prefeito explicou que o impasse foi resolvido com o empenho na união de forças por parte dos poderes. “Quanto à questão da rodoviária em Porto Velho resolvemos que a concessão será passada para o município e juntos iremos iniciar o processo da construção de uma nova rodoviária, que será administrada pela prefeitura, além disso, as obras contarão com os recursos do Executivo Estadual e mais R$ 10 milhões de emenda parlamentar”.

O gestor municipal disse ainda que a prefeitura será responsável pela gestão do projeto e adiantou que a nova rodoviária será no mesmo local e deve conter um shopping popular.

“TCHAU POEIRA”

A prefeitura de Porto Velho aderiu a implementação do Projeto “Tchau Poeira” do Governo de Rondônia. Os trabalhos asfálticos e de recapeamento serão estabelecidos com recursos próprios do Estado, executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) em contrapartida, o município é responsável pelo projeto asfáltico e a preparação do recebimento do asfalto com a drenagem do local. Estão sendo iniciadas as conversações para determinar quais bairros, ruas e avenidas serão abrangidas pelo “Tchau Poeira”.

“Precisamos estar juntos olhando para o foco principal que é a qualidade de vida de nossa população”, afirma o governador Marcos Rocha

Para o governador Marcos Rocha, com essa união será possível destravar os problemas considerados costumeiros e essenciais para o bom desempenho econômico do município. “A gente sabe o quanto é importante a união entre o executivo estadual e municipal, para solucionar problemas que a gente vive aqui, em Porto Velho, então não tem como trabalharmos separados. Precisamos estar juntos olhando para qualidade de vida de nossa população. Juntos conseguimos alcançar muito mais”, finalizou o governador de Rondônia.

Via Marina Espíndola/Secom