Partida adiada, goleada e agressão de torcedores a atleta marcam a última rodada classificatória da Copa Cidade de Futsal

A última rodada da fase de grupos da Copa Cidade de Futsal foi marcada por cenas positivas e negativas. De positivo, a compreensão da organização e da equipe adversária ao adiar a partida entre Real Futsal/RD Farma e Aldeia Iquê TSN pelo Torneio Feminino. O motivo, a Aldeia Iquê TNS não conseguiu chegar a tempo para o jogo por que veículo quebrou a caminho do ginásio. A partida foi remarcada pára hoje.

A bola rolou para Masutti-A e Masutti-B que terminou com vitória por 4-0 para a Masutti-A que, apesar da vitória, não conseguiu a classificação pelo Grupo B que já tem a equipe Nuvem classificada com 7 pontos. A Masutti-A chegou aos 6 pontos, mas pelos critérios de desempate figura na terceira colocação.

A segunda posição é da equipe MAF/Atlética FC que tem 6 pontos. Hoje, o Real Futsal/RD Farma, para se classificar, precisa vencer a Aldeia Iquê TNS com pelo menos 4 gols de saldo. Em caso de vitória por uma margem inferior, a vaga fica com o MAF/Atlética FC.

Na última partida choveu gols na vitória do Deportivo Cemetra sobre o Arsenal FC Vilhena por 10-0, o que assegurou ao Deportivo a primeira colocação do Grupo A com 6 pontos e decretou a eliminação do Arsenal.

Triste e lamentável foi o que ocorreu após o término da partida. Duas pessoas desceram das arquibancadas, invadiram a quadra e agrediram um atleta do Deportivo Cemetra. A Polícia Militar precisou intervir e o caso foi registrado na UNISP.

Após o término dos jogos e das cenas lamentáveis, a organização realizou o sorteio dos confrontos para a fase de oitavas de final do Torneio Masculino que ficou assim:

Quinta-feira (23)

19h15 – Real Futsal/RD Farma x Real Futsal

20h15 – Deportivo Cemetra x Casa dos Parabrisas

21h15 – Deportivo Vilhena x Bem Amigos

22h15 – Real Futsal/Conesul Veículos x Emigrante FC

Sexta-feira (23)

19h15 – Pró Álcool FC x MBJ

20h15 – Villa Real Futsal x Villa Real

21h15 – Atlético Veneza-A x Gama Imóveis/Titanium

22h15 – Elite FC x Villa Real Vilhena/ATFC

Via Folha do Sul