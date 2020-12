Partido Solidariedade debate a importância da mulher na política na próxima terça

PROGRAMAÇÃO

LIVE “A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA POLÍTICA”

14:00 – Abertura e Bate-Papo com lideranças femininas (Vereadoras) do Solidariedade/RO.

Rosa Becker de Cujubim, Juliane Duarte e Meire Oliveira de Costa Marques e Rosa Pereira de Ariquemes.

Participação especial de Maisa Baptista, Presidente do SD Ariquemes, e do Daniel Pereira, Presidente Estadual do Solidariedade Rondônia.

15:00 – Palestra Motivacional com Emerson Pinduka.

15:30 – Palestra “Empoderamento da Mulher” com a Dra. Denise Neri, Secretária Nacional do Solidariedade Mulher.

16:00 – Roda de Conversa com todos os participantes.

17:00 – Encerramento.

Assessoria