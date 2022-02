Pasep começa a ser pago para servidores. Veja quem tem direito

Tem direito ao abono aqueles que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e ficou empregado por pelo menos 30 dias em 2020. Além disso, precisa estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e possuir os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).