Passageiro que molestava jovem em viagem na BR-364 é preso pela PM

Sob a acusação de molestar uma jovem de 18 anos durante viagem em um ônibus interestadual, um homem de 38 anos foi preso nesta madrugada de quinta-feira (25) na BR-364, distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).

Informações obtidas pelo Rondoniaovivo afirmam que a vítima e o acusado eram passageiros do ônibus e estariam sentados um do lado do outro na poltrona.

Durante a viagem, o homem teria começado a puxar conversa com a jovem e logo depois passou as mãos nas partes íntimas da vítima. Mesmo com o pedido da jovem que ele parasse com a atitude, o homem continuou acariciando-a de forma sorrateira.

Quando o ônibus parou na rodoviária do distrito de Extrema, a jovem contou o ocorrido para o motorista do ônibus e a Polícia Militar foi chamada. O acusado negou o crime, mas foi preso em flagrante.

Fonte: rondoniaovivo