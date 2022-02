Patrol da prefeitura de Porto Velho está abandonada na área rural do distrito de Rio Pardo

Porto Velho, RO – Uma patrol do acervo de máquinas do Município de Porto Velho está abandonada na linha 02, uma que entrecortam o distrito de Rio Pardo, zona rural do Município. Segundo moradores, que fizeram a denúncia, a máquina está parada no local há vários dias e, por sorte, ainda não foi furtada ou utilizada para a retirada de peças.

O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) foi quem recebeu a denúncia e foi ao local para constatar a situação. Segundo o parlamentar, a máquina está em perfeita condição de uso e não há motivo para estar encostada, ainda mais em se tratando de um patrol caro, adquirido com dinheiro público e em uma região repleta de vicinais intransitáveis.

“É o retrato do abandono. Até chegar ao local, passamos por várias vicinais que estão precisando de manutenção. Ao que tudo indica esse maquinário foi trazido para a região para a recuperação dessas estradas e chegou a iniciar os trabalhos até ser abandonada. Irei solicitar informações sobre essa máquina à Prefeitura ainda esta semana”, disse o vereador.

A máquina, segundo Everaldo Fogaça, é da Secretaria Municipal de Agricultura.

CONFIRA VÍDEO: