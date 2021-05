Paulo Gustavo piora e, segundo boletim, situação é de extrema gravidade

Internado desde 13 de março com Covid-19, Paulo Gustavo teve uma piora no seu estado de saúde. Segundo os médicos, o humorista estava melhorando e até chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, mas voltou a piorar.

“Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”, disse a equipe médica.

Família e amigos agradecem todo o carinho dos fãs e continuam pedindo orações para que o ator tenha uma boa recuperação.

Metrópoles