Pavimentação da avenida Rio de Janeiro é concluída

Com pouco mais de 20 dias da retomada das obras, a pavimentação da avenida Rio de Janeiro, na zona Leste da cidade, foi concluída. Ao todo, desde o início, foram sete quilômetros totalmente revitalizados, parte com recapeamento e parte com asfalto novo.

Finalizada esta etapa, tem início a construção de calçadas, meio-fio e sarjeta, no sentido centro para o bairro, trecho entre a avenida Guaporé e o Residencial Orgulho do Madeira.

A estimativa é de que em pouco mais de um mês a obra seja entregue por completo. “A parte do asfaltamento, que acreditávamos que seria concluída em cerca de 45 dias, foi finalizada em pouco mais de 20 dias. Agora, vem os demais serviços para a entrega. O Orgulho do Madeira, em termos populacionais, é maior que diversos municípios do estado. É como se fosse uma cidade, então, a partir de agora, todo esse contingente populacional poderá seguir em linha reta até a Jorge Teixeira. Em termos de mobilidade urbana é uma verdadeira transformação”, comemorou o prefeito Hildon Chaves, que pretende incluir a rota no serviço de transporte coletivo.

A retomada da obra, que estava parada por atraso no repasse de recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, foi feita pela Prefeitura da capital no mês passado e com recurso próprio para finalização da mesma, calculado em cerca de R$ 1,4 milhão.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)