Pazuello passa mal, e presidente suspende depoimento da CPI da Covid nesta quarta (19)

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal durante a pausa do depoimento que prestava na CPI da Pandemia, ocorrido nesta quarta (19) no Senado. Pazuello, que esteve à frente do ministério da Saúde de abril de 2020 até fevereiro deste ano, depôs na condição de testemunha, mas obteve um Habeas Corpus do STF garantindo-lhe o direito ao silêncio para não produzir prova contra si mesmo. O ex-ministro já é alvo de investigação do Ministério Público Federal que investiga a crise de oxigênio em Manaus.

O senador Otto Alencar o atendeu na copa que fica próxima à sala de audiência durante o intervalo. Otto, que também é médico, relatou que viu o ex-ministro pálido e com aspecto cansado. Segundo Alencar, Pazuello teria sofrido uma crise resultante da atividade extenuante de horas a fio depondo na CPI.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (MDB-AM) encerrou a sessão por conta deste incidente. Nas redes sociais, ele declarou que o depoimento da Pazuello voltará na próxima manhã, às 9:30h para contemplar as perguntas dos senadores inscritos restantes.