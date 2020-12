Pazzuelo diz que vacinação pode começar em janeiro “na melhor hipótese”

O ministro Eduardo Pazzuelo (Saúde) participou, nesta 3ª feira (22.dez.2020), de audiência na Câmara para debater o plano de vacinação da covid-19. Reforçou que a ideia do governo federal é começar a imunização a partir do final de janeiro, “na melhor hipótese”.

“Estamos nos preparando para iniciar 2021 com a vacina, se Deus quiser, assim que registrada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). […] A previsão nossa, como sempre, é final de janeiro, na melhor hipótese, e indo até meio e final de fevereiro, em uma pior hipótese”, disse.

A União avançou com a compra das doses depois do embate com o governo de São Paulo a respeito da compra do imunizante. Há expectativa de ampliação da oferta de 46 milhões para 100 milhões de doses da CoronaVac para o 1º semestre de 2021.

Assista à sessão da Comissão Externa de Enfrentamento à covid-19, da qual participou Pazzuelo: