PC divulga imagem do suspeito de matar ex-vereador de Pimenteiras a tiros em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, através da delegacia de homicídios de Vilhena divulgou no final da manhã desta sexta-feira, 27, a imagem do principal suspeito de assassinar a tiros o ex-vereador de Pimenteiras do Oeste, Delvi Pardim de Jesus, de 67 anos.

O corpo da vítima foi encontrada na manhã do último dia 25, na Rua Mato Grosso, no bairro Embratel, amordaçado e com as mãos amarradas. (Relembre AQUI)

O serviço de investigação levantou que há indícios de que Pedro L. F; vulgo “Pedro Magno”, de 52 anos, é o autor do crime.

Na manhã de hoje, os agentes da 1ª DP realizaram o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito para recolher vestígios do crime, como resquícios de material genético e fitas adesivas semelhantes às usadas para amordaçar a vítima. Os objetos foram apreendidos e encaminhados para perícia papiloscópica e técnica.

A polícia civil divulga a fotografia do suspeito pedindo que, em caso de informações, avisem mesmo que anonimamente o 197 ou 190, pois já foi expedido um mandado de prisão temporária contra Pedro, que se encontra foragido.

Via Extra de Rondônia