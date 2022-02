PECUÁRIA: Entenda por que a OzFrig optou por instalar-se na cidade de Ji-Paraná

A abertura de uma planta frigorífica é um processo complexo, e claro, segue a lógica de mercado. Rondônia, há muitos anos, “tem mais boi do que gente” e atualmente o rebanho bovino passa de 16 milhões, enquanto a população não chegou a 1,9 milhões, de acordo com o IBGE.

Apesar de possuir o sexto maior rebanho do país, Rondônia conta atualmente com 12 plantas frigoríficas ativas, onde os três grandes grupos detêm 70% do controle. Isso reduz a oferta, e principalmente, inibe o crescimento do rebanho, pois falta competitividade.

O estado poderia ter o dobro de animais, se mais plantas estivessem em operação. E os três grandes grupos que operam no Estado, não tem nenhuma política expansionista, pois com pouca concorrência, eles conseguem controlar os preços de mercado, pagando menos aos produtores.

Rondônia possui o sexto maior rebanho bovino do país

Além disso, Rondônia tem um perfil diferente dos demais estados produtores, possui poucos rebanhos confinados e muitos minifúndios, pequenos pecuaristas, o que dilui a concentração, diferente de outras regiões.

E de olho nesse mercado, que o grupo OzFrig resolveu assumir a planta da Rio Beef, de Ji-Paraná, com uma visão diferenciada de atuação, para estabelecer uma concorrência e, em um prazo de até três anos, estar abrindo novas unidades no Estado.