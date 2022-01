“Perdão” bilionário que CARF alegremente deu ao Itaú aguarda julgamento pela justiça desde 2018; valor já ultrapassa R$ 30 bilhões

O Banco Itaú teve perdoado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) logo após Michel Temer assumir o poder, uma multa de pouco mais de R$ 24 bilhões, que havia sido aplicada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) por supostos ganho de capital não tributado durante a fusão com o Unibanco.

Na época, a fiscalização entendeu que deve incidir o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre o ganho de capital ocorrido durante a fusão dos bancos. Ela alegou que em 2008 os acionistas do Unibanco apropriaram-se das ações do Banco Itaú para depois possuírem ações da companhia Itaú Holding.

Assim, a Receita Federal entendeu que teria sido realizado o ganho de capital de R$ 17 bilhões na operação, uma vez que as ações foram adquiridas por R$ 12 bilhões e transferidas ao Banco Itaú por R$ 29 bilhões. E a Receita não está errada, é lógico que o banco lucrou, e muito com essa jogada.

Mas, o CARF generosamente decidiu que os cofres públicos não precisavam desse dinheiro, e perdoou a dívida. A Fazenda nacional recorreu da decisão para o conselho superior do CARF e o Itaú, malandramente, propôs um mandado de segurança na justiça, e conseguiu uma liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, com sede em Brasília, em julho de 2018. A Justiça analisa se o acórdão paradigma apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é adequado. Na Justiça, o número do processo é 1017987-56.2017.4.01.3400. Para que a Câmara Superior do Carf julgue um caso, é necessário que a parte que perdeu o processo na instância anterior recorra apresentando um caso idêntico, porém com entendimento diametralmente oposto. É o chamado acórdão paradigma.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/perdao-bilionario-que-carf-alegremente-deu-ao-itau-aguarda-julgamento-pela-justica-desde-2018-valor-ja-ultrapassa-r-30-bilhoes/

Painel Político, Alan Alex