Pesquisadores britânicos iniciam teste de sangue capaz de detectar mais de 50 tipos de câncer antes que os sintomas apareçam

Nesta segunda-feira (13), o Serviço Nacional de Saúde (NHS, sigla em inglês), do Reino Unido, inicia o maior teste do mundo com exames de sangue que pode ser usado para detectar mais de 50 tipos de câncer antes que os sintomas apareçam.

De acordo com o NHS, cerca de 140 mil voluntários serão recrutados. O teste de Galleri, da empresa americana de biotecnologia Grail Inc., examina o DNA no sangue do paciente para determinar se algum vem de células cancerosas.

“O teste é um exame de sangue simples que a pesquisa mostrou ser particularmente eficaz para encontrar cânceres que normalmente são difíceis de identificar precocemente – como câncer de cabeça e pescoço, intestino, pulmão, pâncreas e garganta”, afirmou o NHS em nota.

O diagnóstico precoce de câncer leva a um aumento significativo nas taxas de sobrevivência.

Os resultados iniciais do estudo são esperados até 2023 e, se for bem-sucedido, o NHS do Reino Unido planeja estender a implementação para mais um milhão de pessoas em 2024 e 2025.

