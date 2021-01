Pesquisadores descobrem infectados com duas cepas diferentes de coronavírus

Pesquisadores do sul do Brasil disseram ter descoberto pacientes infectados com duas cepas diferentes do novo coronavírus simultaneamente, refletindo a preocupação com o crescente número de variantes no país.

A pesquisa postada no site médico medRxiv afirma que o estudo seria o primeiro no mundo a confirmar a coinfecção com duas cepas do coronavírus. O estudo ainda não foi publicado em uma revista científica e não foi revisado por pares.

Os pacientes, ambos na casa dos 30 anos, foram infectados no final de novembro com a variante P.2 do coronavírus identificada no Rio, também conhecida como linhagem B.1.1.28, e simultaneamente testaram positivo para uma segunda variante do vírus. Seus sintomas foram supostamente leves, com tosse seca em um caso e tosse, dor de garganta e dor de cabeça no segundo. Eles não precisaram de hospitalização.

Os casos ressaltam quantas variantes já podem estar circulando no Brasil e levantam preocupações entre os cientistas de que a coexistência de duas cepas no mesmo corpo possa acelerar mutações de novas variantes do coronavírus. Novas variantes trazem o risco de maior transmissibilidade e possível resistência às vacinas em desenvolvimento.

Mutações encontradas em variantes do coronavírus na Grã-Bretanha e em uma mais recente no estado brasileiro do Amazonas parecem ter tornado o vírus mais contagioso. Os casos apontam para uma carga viral significativa circulando no Brasil porque a coinfecção só pode ocorrer quando diferentes vírus estão sendo transmitidos em grande quantidade, disse Spilki.

