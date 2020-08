Pesquisadores estudam se veneno da jararaca gera imunidade ao coronavírus

Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) avaliam se o soro antiofídico pode gerar imunidade ou ser terapêutico à infecção pelo novo coronavírus.

As hipóteses são que um componente do veneno da cobra pode provocar reação cruzada com o Sars-Cov2 ou aumentar a imunidade do organismo humano, por mudança de receptores celulares.

