Pessoas a partir de 19 anos já podem se vacinar em Porto Velho; anúncio foi feito pelo prefeito Hildon Chaves Além do drive-thru nesta sexta-feira, a Prefeitura realiza vacinação e atendimentos de saúde em diversos pontos no final de semana

Público acima de 19 anos já pode receber o imunizante contra a Covid-19Dando ainda mais celeridade à vacinação contra a Covid-19 em Porto Velho, a Prefeitura Municipal reduziu a faixa etária e, agora, pessoas a partir de 19 anos já podem procurar os pontos de vacinação, bastando fazer cadastro no aplicativo SASI e levar documento com foto. O anúncio foi feito pelo prefeito Hildon Chaves nas redes sociais, que pediu para que a população não deixe de se vacinar.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça que qualquer pessoa acima de 19 anos pode procurar os pontos de vacinação. Além da Faculdade Fimca, que atende com primeira dose das 9h às 16h, a vacinação nesta sexta-feira (13) ainda acontece das 18h às 22h, no Prédio do Relógio, no sistema drive-thru.

Pessoas aptas a receberem a segunda dose devem comparecer na Faculdade São Lucas, até às 16h, e também no Prédio do Relógio, até às 22h, sempre respeitando a data de retorno anotada na carteira de vacinação. A Semusa salienta que, no momento, a antecipação das vacinas AstraZeneca e Pfizer é exclusiva aos profissionais da Educação.

SÁBADO

Imunização também acontece no sábado em pontos estratégicosCom o propósito de avançar na imunização de toda a população porto-velhense, a Prefeitura segue atuando com estratégias nos bairros. No sábado (14), a vacinação contra a Covid-19 acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente Rondon, das 9h às 13h, no bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho. A segunda dose também será aplicada para a população em geral, de acordo com a data no cartão de vacina, respeitando o intervalo de 90 dias para a AstraZeneca e Pfizer.

Também no sábado, será a vez do Residencial Morar Melhor, na zona Sul da Capital, receber a imunização contra a Covid-19. Os vacinadores irão atender das 9h às 12h, somente para aplicação da primeira dose.

Ainda no sábado, equipes de vacinadores estarão atendendo os moradores dos bairros Mariana, São Francisco e região com a vacina contra a gripe (H1N1), e também as gestantes com a vacina contra a Covid-19 na Unidade de Saúde da Família Mariana (USF Mariana), na rua Rosalina Gomes, 9900, das 8h às 13h.

Barco Saúde leva a segunda dose da vacina ao Baixo MadeiraA Prefeitura também participa da Ação em Saúde no Condomínio Porto Madeira 1, também no sábado, das 8h às 12h. Os moradores serão contemplados com uma variedade de atendimentos médicos, além de vacinação contra a gripe (H1N1). Entre os serviços ofertados estão: testes rápidos para sífilis, hepatite e HIV, palestras sobre saúde bucal, exames de glicemia e consultas de enfermagem.

DOMINGO

Entre os dias 15 e 23 de agosto, a população da região do Baixo Madeira será atendida com diversos serviços pela equipe do Barco Saúde Dr. Floriano Riva Filho.

O foco é levar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para aqueles que receberam a primeira dose na expedição realizada em junho. Aqueles que perderam a 1ª dose, receberão vacina de dose única.

Além da vacinação contra a Covid-19, serão levados diversos atendimentos em saúde, como enfermagem, vacinação contra a gripe (H1N1), educação em saúde, atendimento clínico geral, ortopédico e pediátrico, dispensação de medicações, puerpério, atendimento odontológico, atendimento ginecológico, inserção e retirada de Diu, psicologia e nutrição.

SERVIÇO:

Para receber o imunizante é preciso estar cadastrado no SASIDRIVE-THRU

Data: sexta-feira (13)

Local: Prédio do Relógio.

Endereço: entrada pela rua Henrique Dias, com saída pela avenida Farquar.

Horário: 18h às 22h

Público: 1ª dose: 19 anos ou mais com cadastro no SASI/ 2ª dose: conforme anotação na carteira de vacinação e profissionais da educação aptos a antecipação

Vacinação contra Covid-19 na Escola Joaquim Vicente Rondon

Data: sábado (14)

Endereço: Rua Garopaba, 2615 – Cohab

Horário: 9h às 13h

Público: 19+ com cadastro no SASI; segunda dose à população em geral conforme cartão de vacina; e trabalhadores da Educação

Vacinação contra Covid-19 no Residencial Morar Melhor

Data: 14/08 (sábado)

Endereço: Rua Miguel de Cervantes, bairro Aeroclube – zona Sul

Horário: 9h às 12h

Público: 19+ com cadastro no SASI

Vacinação H1N1 na Unidade de Saúde da Família Mariana (USF Mariana)

Data: 14/08 (sábado)

Endereço: rua Rosalina Gomes, 9900

Horário: 8h às 13h

Público: moradores do bairros Mariana, São Francisco e região

Atendimento: vacina contra a gripe (H1N1), e também vacina contra a Covid-19 para as gestantes

Serviços de Saúde no Porto Madeira I

Data: 14/08 (sábado)

Endereço: Rua Humaitá 5175, bairro Socialista – zona Leste

Horário: 8h às 12h

Atendimento: serviços médicos, além de vacinação contra a gripe (H1N1)

Barco Saúde

16 e 17/08 – comunidades de São Carlos e adjacências

18 e 19/08 – distritos de Nazaré e adjacências

20 e 21/08 Calama e região próxima

Via Assessoria/Prefeitura