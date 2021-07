Pessoas a partir de 26 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho segue avançando na vacinação contra a Covid-19, com objetivo de imunizar o público cada vez mais jovem. A partir desta sexta-feira (30), já podem se vacinar pessoas acima de 26 anos. Para isso basta se cadastrar no aplicativo SASI e comparecer na Faculdade Fimca, das 9h às 16h.

O anúncio foi feito pelo prefeito Hildon Chaves que reforçou a importância de se vacinar e também fez um chamamento para o drive-thru que será realizado nesta sexta no Prédio do Relógio, sede do executivo municipal: “Vacinação agora 26+ na Fimca. Se nós ultrapassarmos hoje a marca de 5 mil porto-velhenses vacinados, é possível que abaixemos a vacinação para 25 no momento do drive-thru”, disse.

Porto Velho se aproxima da marca de 60% da população do município vacinada: 230.201 pessoas já tomaram pelo menos uma dose de imunizantes contra covid-19 (59,25%). A população completamente imunizada deve alcançar 20% nesta sexta-feira (18,5%): 71.877 já receberam as duas doses ou dose única. Total de 295.475 doses foram aplicadas no município (dados do vacinômetro, até 9h08 do dia 30/07).

As faixas etárias chamadas anteriormente (27 anos e acima) continuam sendo atendidas na Fimca mediante cadastro no SASI.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) pede que somente devem estar acompanhadas as pessoas que necessitam de cuidado, para evitar aglomeração.

2º DOSE

Para a 2ª dose da vacina basta comparecer na Faculdade São Lucas, Campus II, das 9h às 16h, com o cartão de vacina. As pessoas devem seguir a data anotada no cartão. A antecipação de 45 dias do imunizante AstraZeneca é exclusiva para profissionais da educação.

A Semusa alerta para a necessidade da 2ª dose: conforme data na carteira de vacinação, deve comparecer na Faculdade São Lucas para completar a imunização.

1ª DOSE

Local: Faculdade Fimca

Endereço: Rua das Araras, 241, bairro Eldorado

Horário: 9h às 16h

Público: 26+ com cadastro no SASI

2ª DOSE

Local: Faculdade São Lucas, Campus II

Endereço: Rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso

Horário: 9h às 16h (exceto dia 02/08/2021)

DRIVE-THRU

Local: Prédio do Relógio

Endereço: Av. Sete de Setembro c/ Farquar, centro.

Quando: 30/07

Horário: 18h às 22h

Público: 26+ com cadastro no SASI

Via SMC | Foto: Wesley Pontes e Leandro Morais