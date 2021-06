Pessoas com 40 anos passam a ser imunizadas a partir de segunda-feira (28) em Porto Velho

Para receber o imunizante é necessário realizar o cadastro e esperar o agendamento no aplicativo SASI

A partir de hoje, segunda-feira, (28), Porto Velho passa a vacinar pessoas a partir de 40 anos, sem comorbidade. Por conta do quantitativo de pessoas dentro desse público, o atendimento será feito apenas para quem tem cadastrado e agendamento através do aplicativo SASI.O atendimento continuará sendo feito, das 9h às 16h, em dois pontos:

Campus I da Faculdade Uniron , na Av. Mamoré, nº 1520;

, na Av. Mamoré, nº 1520; Campus II do Centro Universitário São Lucas, na Rua João Goulart, nº 666.

Segundo a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), os públicos anteriores continuam podendo procurar os locais de vacinação. “As pessoas que fazem parte dos públicos anteriores que não receberam a primeira dose podem procurar nossos pontos de vacinação que serão atendidas e vacinadas”, explica a gerente da divisão, Elizeth Gomes.

SEGUNDO DRIVE-THRU

A segunda edição do drive-thru, que foi realizada neste sábado (26), vacinou 1.050 pessoas no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Na média, foram 250 atendimentos realizados por hora. Foi utilizada a vacina da Janssen, a primeira com dose única a chegar ao município. Na última quinta-feira, a capital recebeu 3.030 doses do imunizante do Ministério da Saúde (MS).

FAKE NEWS

A Semusa faz um alerta à população para se atentar às “fake news” (notícias falsas). O alto número de informações falsas que circulam, principalmente em grupos de WhatsApp, tem prejudicado o andamento da vacinação.

Em caso de informação suspeita, a Semusa orienta que as pessoas procurem canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho, como o site, ou redes sociais, como Instagram e Facebook.

CADASTRO

O atendimento deste novo público de 40+ será realizado através do cadastro no aplicativo SASI, que vai enviar o agendamento do dia e horário por e-mail ou telefone. Por isso, é importante que o público atendido faça o cadastro no aplicativo.

O SASI está disponível em todas as lojas virtuais dos smartphones e pode ser baixado gratuitamente.

Para baixar o aplicativo no sistema Android, basta acessar: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sasi.app

Para baixar no sistema IOS, clique no link: https://apps.apple.com/br/app/sasi/id1467748272

CONSULTAR AGENDAMENTO

O Portal Imuniza oferece o serviço de consulta de agendamento de vacinação. Por ele, o cidadão pode saber se já foi agendado para receber a vacina contra a Covid-19.

Para fazer a consulta, basta acessar o site: https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina.

No campo “Consultar Agendamento” é necessário inserir o número do CPF e data de nascimento. Em seguida, o sistema trará os dados referentes ao cadastro realizado no SASI.

BALANÇO DOS ATENDIMENTOS

Porto Velho já aplicou 197.339 doses de vacina. 149.580 pessoas receberam a primeira dose, e 47.138 já completaram o ciclo de imunização. Lembrando que a vacina Janssen precisa de apenas uma dose para completar a imunização.

Das 232.996 doses recebidas do MS, a capital já usou 85,2% das doses recebidas.

Via assessoria/Prefeitura