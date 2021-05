Pessoas com comorbidades a partir de 50 anos passam a ser vacinadas contra Covid nesta terça-feira (18)

Porto Velho retoma a vacinação dos grupos prioritários conforme o Plano Nacional de Imunização(PNI), a partir desta terça-feira (18), com o retorno uma nova parcela da população passa a ser atendida com a vacinação.

Segundo a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Elizeth Gomes, a partir de hoje as pessoas com comorbidades acima de 50 anos passam a ser atendidas. “A vacinação acontece no espaço da Uniron, que passou por sanitização na segunda-feira e, agora, vamos atender essa nova parcela da população com doses da Pfizer”, explica.

A vacinação acontece no Campus I da Faculdade Uniron na Av. Mamoré, das 09h às 16h.

A partir de agora a vacinação passa a atender o seguinte público:

• Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise);

• Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos;

• Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos;

• Pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 50 anos ou mais;

Pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais também serão imunizadas com a vacina da AstraZeneca. A mudança de laboratório é necessária porque o total de vacinas da Pfizer recebidas neste momento não é suficiente para todo o grupo.

Segundo a Nota Técnica 467/2021, a comprovação da comorbidade deverá ser realizada conforme recomendações do PNI, ou seja, no ato da vacinação a pessoa deverá comprovar a doença pré-existente através de exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, laudo, cartão do BPC, cartão do hiperdia, entre outros.

CADASTRAMENTO

Para receber o imunizante será necessário fazer o cadastramento através do aplicativo SASI. A ferramenta segue os parâmetros do Plano Nacional de Imunização (PNI) e foi planejada para registrar informações sobre a população e facilitar o agendamento das vacinas conforme a faixa etária, comorbidades e grupos prioritários.

Uma vez cadastrado, o usuário será avisado, pelo próprio dispositivo e por envio de e-mail ao endereço eletrônico do usuário, sobre o dia, horário e local em que deverá comparecer para ser imunizado.

PARA BAIXAR

Para baixar o aplicativo no sistema Android, basta acessar o link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sasi.app.

Para baixar no sistema IOS, clique no link https://apps.apple.com/br/app/sasi/id1467748272.

VEJA AQUI O TUTORIAL COM PASSO A PASSO PARA USAR O APLICATIVO.

COMORBIDADES

São definidas como comorbidades, neste caso, as seguintes doenças: diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/ou com lesão de órgão-alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme e obesidade grave.

DEFICIÊNCIA

Para fins de inclusão na população alvo para vacinação, serão considerados indivíduos com deficiência permanente severa aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:

1 – Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

2 – Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho);

3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente);

4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.