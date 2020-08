Pessoas que já tiveram outros coronavírus podem ser imunes à Covid-19

Amaneira como o organismo humano se defende contra a invasão do novo coronavírus é um dos assuntos que ainda intrigam os cientistas. Um novo estudo publicado nesta terça (4/8) na revista Science pode ajudar a resolver essa questão.

De acordo com pesquisadores do Instituto La Jolla de Imunologia, nos Estados Unidos, em parceria com as universidades da Califórnia, da Carolina do Norte e de Murdoch, na Austrália, pessoas que já tiveram infecção por outros coronavírus podem estar protegidas contra o Sars-CoV-2. Os outros vírus conhecidos são responsáveis, normalmente, por gripes leves.

Os pesquisadores estudaram amostras de pessoas que não tiveram Covid-19 dos Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemanha e Singapura. Entre 20% e 50% dos participantes (amostras de cada país foram analisadas separadamente, o que explica o intervalo) tiveram reação significante das células T quando expostos aos peptídeos correspondentes à sequência genética do Sars-CoV-2. Os testes foram feitos em laboratório.

A teoria dos cientistas é que o corpo tem uma memória da resposta imunológica contra outros coronavírus com genes semelhantes aos do responsável pela Covid-19. Essa tese explicaria por que algumas pessoas infectadas desenvolvem sintomas muito leves, enquanto outras podem morrer em decorrência da doença, e afetaria o que se sabe sobre imunização de rebanho e a eficácia das vacinas contra a Covid-19.

Os responsáveis pela pesquisa escrevem que essa hipótese ainda precisa ser testada em exames experimentais para ser comprovada.

